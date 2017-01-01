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Стоматология на Каплунова
3.9
Рейтинг

Стоматология на Каплунова

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Каплунова, 6
оф. 6
Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Косарева Елена Валерьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Косарева Елена Валерьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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