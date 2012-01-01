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Ухо, горло, нос
4.5
Рейтинг

Ухо, горло, нос

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т Народный, 53
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Лор-клиника, специализирующаяся на диагностике и лечении лор-заболеваний.

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Врачи работающие в клинике
Павлуш Дмитрий Георгиевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Павлуш Дмитрий Георгиевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Абарок Евгения Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абарок Евгения Валерьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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