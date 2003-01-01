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Ваш доктор
0.0
Рейтинг

Ваш доктор

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Воропаева, 12А
c 9:00 до 23:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Копылова Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копылова Людмила Михайловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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