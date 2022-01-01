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ВитаДизайн
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Информация
Физиотерапия, гинекология, мануальная терапия, остеопатия, массаж.
Направления:
- Гинекология;
- Гидроколонотерапия по эксклюзивной методике (МТСД);
- Общая аэрокриотерапия (криосауна);
- ТЭС-терапия, физиотерапия;
- КВЧ-терапия;
- Мануальная терапия;
- Массаж (медицинский, спортивный, антицеллюлитный, лимфодренажный);
- BeautyTek Light.
ООО "Клиника "ВитаДизайн".
Лицензия ЛО-25-01-001681.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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