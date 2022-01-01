  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ВитаДизайн
ВитаДизайн
6.3
Рейтинг

ВитаДизайн

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Тобольская, 8
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 10 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Физиотерапия, гинекология, мануальная терапия, остеопатия, массаж.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Осипов Илья Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
60
отзывов

Осипов Илья Сергеевич

Педиатр, Терапевт
Стаж 15 лет
Педиатр, Терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шматалюк Виталий Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шматалюк Виталий Васильевич

Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карпенко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никонов Андрей Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никонов Андрей Валентинович

Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж 37 лет
Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 168 врачей
    5.0
  • Госпиталь для ветеранов войн
    Госпиталь для ветеранов войн В клинике 199 врачей
    5.6
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
Все клиники