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Клиники Владивостока
52 клиники
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В клинике 25 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 12 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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В клинике 8 врачей
ул. Калинина, 133
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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ул. Борисенко, 34
Услуги клинической психологии.
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В клинике 3 врача
ул. Кирова, 95
Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.
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В клинике 168 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Сахалинская, 57
ул. Сахалинская, 1А
ул. Калинина, 78
ул. Надибаидзе, 34
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