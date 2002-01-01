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  3. Аблаева Татьяна Викторовна
Аблаева Татьяна Викторовна
6.0
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Аблаева Татьяна Викторовна

Врач ЛФК
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Мануальная терапия", 2002 г.
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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