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Адрианова Марина Александровна
5.7
2
Адрианова Марина Александровна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва
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