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Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
Государственная
В клинике 24 врача
Адреса
пр-т Острякова, 6
1-й этаж
- +7 (423) 244 95 27, регистратура
- +7 (423) 244 95 49, заведующая
- +7 (423) 222 55 61, call-центр
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Кабинет УЗИ.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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