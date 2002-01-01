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Назарова Лариса Владимировна
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Назарова Лариса Владимировна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Лечебный факультет, ВГМИ, 1985 г. окончания
Интернатура по акушерству и гинекологии на базе городской больницы № 2, г. Петропавловск-Камчатский, 1985 - 1986 гг.
Курсы повышения квалификации
СЦ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМУ, 2002 г.
ТУ»Экстрагенитальная патология и беременность», ВГМУ, 2005 г.
СЦ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМУ, 2008 г.
ТУ «Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности», ВГМУ, 2009 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач акушер-гинеколог, МУЗ Поликлиника № 7 г. Владивосток, 1986 - 2008 гг.
Врач акушер-гинеколог, женская консультация роддома № 4, с 2008 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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