Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Тараненко Виктория Викторовна
6.3
6
Тараненко Виктория Викторовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Анисимов
Петр Владимирович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
7.8
11
Записаться
Пуга
Дмитрий Петрович
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
,
Врач ультразвуковой диагностики
5.7
4
Записаться
Богданова
Светлана Ивановна
Репродуктолог (ЭКО)
,
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
26
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...