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  3. Горовая Анастасия Анатольевна
Горовая Анастасия Анатольевна
7.5
14

Горовая Анастасия Анатольевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
14 отзывов

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