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  3. Балацкая Наталья Владимировна
Балацкая Наталья Владимировна
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Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1989 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология ", Иркутский институт усовершенствования врачей, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье, г. Хабаровск
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье, г. Хабаровск
  • Патология шейки матки, кольпоскопия, гг. Иркутск, Казань, Новосибирск
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Ярослава
ул. Сельская, 1
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Plastek Surgery
Доступна онлайн запись
ул. Светланская, 4
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
13 отзывов

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