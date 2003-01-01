Владивостокская поликлиника №9

Новый медицинский центр рассчитан на 40 000 человек, которые к нему приписаны, а это — 600 посещений в одну смену. В новом здании шесть этажей, а его общая площадь — 7,5 тысяч квадратных метров. Оборудование, которым снабжена поликлиника: маммограф, ортопантомограф (в учреждении предусмотрена стоматология), телеуправляемый рентгеновский комплекс, который позволяет проводить снимки в режиме скопии, оснащение для амбулаторной хирургии.

Однако воспользоваться услугами новой поликлиники могут не только жители утвержденных департаментом здравоохранения территорий, но любой гражданин Владивостока. Для этого необходимо обратиться в регистратуру, а при себе иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. При желании же официально прикрепиться конкретно к этому лечебно-профилактическому учреждению необходимо написать заявление на имя главного врача.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.