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Владивостокская поликлиника №9
- +7 (423) 278 84 40, регистратура
- +7 (423) 278 85 44, глав. врач, тел./факс
- +7 (423) 278 85 44, доб. 402, зам главного врача по хозяйственным вопросам
- +7 (423) 278 85 44, доб. 403, зам главного врача по медицинской части
- +7 (423) 278 85 44, доб. 404, зам главного врача по экономическим вопросам
- +7 (423) 278 85 44, доб. 405, главный бухгалтер
- +7 (423) 278 85 44, доб. 406, главная медсестра
- +7 (423) 278 85 44, доб. 444, заведующий дневным стационаром
- +7 (423) 278 79 12, зам. главного врача по КЭР
- +7 (423) 278 96 59, начальник отдела кадров
- +7 (423) 278 70 03, кабинет неотложной помощи
- +7 (423) 278 79 11, травматологическое отделение
- +7 (423) 278 79 13, инфекционный кабинет
- +7 (423) 278 79 14, заведующий терапевтическим отделением
- +7 (423) 278 79 15, заведующий стоматологическим отделением
- +7 (423) 278 79 16, врач-эпидемиолог
- +7 (423) 278 79 17, заведующий онкологическим отделением
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Многопрофильное лечебно-профилактическое заведение в микрорайоне Снеговая Падь.
Новый медицинский центр рассчитан на 40 000 человек, которые к нему приписаны, а это — 600 посещений в одну смену. В новом здании шесть этажей, а его общая площадь — 7,5 тысяч квадратных метров. Оборудование, которым снабжена поликлиника: маммограф, ортопантомограф (в учреждении предусмотрена стоматология), телеуправляемый рентгеновский комплекс, который позволяет проводить снимки в режиме скопии, оснащение для амбулаторной хирургии.
Однако воспользоваться услугами новой поликлиники могут не только жители утвержденных департаментом здравоохранения территорий, но любой гражданин Владивостока. Для этого необходимо обратиться в регистратуру, а при себе иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. При желании же официально прикрепиться конкретно к этому лечебно-профилактическому учреждению необходимо написать заявление на имя главного врача.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.