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  3. Владивостокская поликлиника №9
Владивостокская поликлиника №9
6.3
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №9

Государственная
В клинике 59 врачей
Адреса
ул. Адмирала Горшкова, 3
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Информация

Многопрофильное лечебно-профилактическое заведение в микрорайоне Снеговая Падь.

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Врачи работающие в клинике
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
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Кузяева Алина Семёновна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кузяева Алина Семёновна

Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Кочубей Нелли Геннадьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кочубей Нелли Геннадьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Жданова Дарья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жданова Дарья Александровна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Голенкова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голенкова Юлия Владимировна

Кардиолог
Стаж 12 лет
Кардиолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Шитихин Кирилл Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Зарецкая Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зарецкая Светлана Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Чульчеков Евгений Николаевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Чульчеков Евгений Николаевич

Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 6 лет
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Безнис Виктория Михайловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Безнис Виктория Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 23 года
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Бегун Лилия Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бегун Лилия Алексеевна

Инфекционист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Очеретина Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Очеретина Наталья Владимировна

Акушер
Стаж 18 лет
Акушер
Стаж 18 лет
Личманюк Надежда Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Личманюк Надежда Васильевна

Терапевт
Стаж 37 лет
Терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Челядина Александра Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Челядина Александра Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Почканова Ирина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Почканова Ирина Викторовна

Терапевт
Стаж 24 года / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Голодная Татьяна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Голодная Татьяна Викторовна

Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет
Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Лебедева Майя Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лебедева Майя Евгеньевна

Хирург
Стаж 7 лет
Хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Гаевая Ирина Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаевая Ирина Леонидовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Столбова Светлана Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Столбова Светлана Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Манникова Юлия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Манникова Юлия Константиновна

Фельдшер
Стаж 5 лет
Фельдшер
Стаж 5 лет
Кокошко Ирина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кокошко Ирина Геннадьевна

Лаборант
Стаж 27 лет
Лаборант
Стаж 27 лет
Еселев Никита Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еселев Никита Олегович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Погребная Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Погребная Татьяна Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
Бердник Екатерина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бердник Екатерина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Денисенко Диана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Диана Сергеевна

Фельдшер
Стаж 15 лет
Фельдшер
Стаж 15 лет
Калюта Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калюта Марина Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Поведайко Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поведайко Лариса Алексеевна

Терапевт
Стаж 9 лет
Терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Роденкова Дарья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Роденкова Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Шевченко Наталья Трифоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Наталья Трифоновна

Эпидемиолог
Стаж 5 лет
Эпидемиолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Назарова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назарова Наталья Анатольевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 25 лет
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
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Шумилкина Валентина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шумилкина Валентина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 35 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 35 лет
Курган Оксана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курган Оксана Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Нестеренко Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нестеренко Татьяна Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Айвенко Анна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Айвенко Анна Андреевна

Инфекционист
Стаж 4 года
Инфекционист
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Рогушин Игорь Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогушин Игорь Витальевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Никифорова Елена Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифорова Елена Игоревна

Акушер
Стаж 10 лет
Акушер
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Ульзитуева Инна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ульзитуева Инна Сергеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Ким Олеся Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Олеся Геннадьевна

Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Самойлова Галина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самойлова Галина Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Ишмухамедова Мадина Харматуллаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ишмухамедова Мадина Харматуллаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 7 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 7 лет
Александрович Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александрович Елена Петровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Бредихина Галина Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бредихина Галина Семеновна

Профпатолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Беньковская Ольга Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беньковская Ольга Павловна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Губина Алёна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Губина Алёна Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Лазовская Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазовская Ольга Владимировна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Хабутдинова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хабутдинова Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж 34 года
Терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
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Чиркова Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чиркова Елена Петровна

Эпидемиолог
Стаж 29 лет
Эпидемиолог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Пак Лина Брониславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Лина Брониславовна

Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 21 год
Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Ходырева Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходырева Елена Геннадьевна

Рефлексотерапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Рефлексотерапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Толовенков Алексей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толовенков Алексей Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Бурдуковская Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурдуковская Наталья Викторовна

Терапевт, Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж 14 лет
Терапевт, Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Соколова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Наталья Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Бондарчук Лидия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарчук Лидия Борисовна

Рентгенолог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Зайченко Александр Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайченко Александр Павлович

Рентгенолог
Стаж 9 лет
Рентгенолог
Стаж 9 лет
Хатлубей Светлана Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хатлубей Светлана Леонидовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Амелина Татьяна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Амелина Татьяна Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Бешкарева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бешкарева Наталья Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Брагинец Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брагинец Ольга Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 15 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 15 лет
Вашедько Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вашедько Александра Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 13 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 13 лет
Доступен вызов на дом
Максимкина Юлия Авановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Максимкина Юлия Авановна

Стоматолог
Стаж 6 лет
Стоматолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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