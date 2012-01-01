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Ходырева Елена Геннадьевна
6.0
0
Ходырева Елена Геннадьевна
Рефлексотерапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", ТГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов
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