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Нестеренко Татьяна Геннадьевна
6.0
0
Нестеренко Татьяна Геннадьевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Старшая медицинская сестра
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Информация о враче
Образование
Владивостокское медицинское училище, Сестринское дело, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
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