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Ишмухамедова Мадина Харматуллаевна
6.0
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Ишмухамедова Мадина Харматуллаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
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