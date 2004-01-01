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Шитихин Кирилл Сергеевич
6.0
4
Шитихин Кирилл Сергеевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Зав. отделением
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2004 г. окончания
Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет, 2005 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
4 отзыва
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