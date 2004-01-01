  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шитихин Кирилл Сергеевич
Шитихин Кирилл Сергеевич
6.0
4

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2004 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет, 2005 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи