Росляков Максим Викторович

ВГМУ, стоматологический факультет, 2008 г. окончания
Интернатура, специализация: стоматолог общей практики, ВГМУ, 2009 г.
Первичная специализация "хирургическая стоматология", "ортопедическая стоматология", 2010 г.
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Курсы повышения квалификации
Обучение по установке имплантов "DENTIUM", системы "superline" и "implantium", учебный центр "Пиранья ДВ", г. Хабаровск, 2009 г.
Участник 15 Дальневосточной стоматологической конференции "Проблемы амбулаторной стоматологии - технологический подход к решению", г. Владивосток, 2010 г.
"Мини-импланты MDI (IMTEC США). Возможности съемного и несъемного протезирования на мини-имплантах MDI (IMTEC США)", учебный центр "Espertise", г. Москва, 2011 г.
Авторский семинар и мастер-класс Бориса Фридзона (Израиль): "Как избежать возможных ошибок при протезировании на имплантах? Методики и Анализ", г. Хабаровск, 2011 г.
Авторский курс Гиви Орджоникидзе: "Протезирование на имплантах. достижение оптимального эстетического результата", г. Москва, 2011 г.
Участник научно-практической конференции по работе с системами дентальных имплантов Implantium и Superline, г. Вадивосток, 2012 г.
Обучение на авторском курсе и мастер-классе доктора Рыбака Е.Н. на тему: "Препарирование под ортопедические конструкции (коронки, вкладки, накладки, виниры), временные конструкции. Все виды оттисков", учебный центр "АМРИТА", г. Москва, 2012 г.
Обучение на авторском лекционно-практическом семинаре Корытнюка А.Я. "Заболевания тканей пародонта - эффективная клиническая тактика и выбор схемы лечения"Ю сертификат "Американ Дентал Академи", г. Москва, 2012 г.
Авторский лекционно-практический семинар доктора Ильи Фридмана: "Имплантационная система "AlfaBo", учебный центр "Н. СЕЛЛА", г. Москва, 2012 г.
Курс обучения по рентенологии у Рогацкина Д.В.: "Лучевая диагностика в амбулаторной практике, расщеплению гребня и системам дентальной имплантации "IMPRO", "AnyRidge", хирургический и ортопедический протоколы", учебный центр "Дентал Гуру", г. Москва,, 2013 г.
Участник авторского мастер-класса Смоляковой А.А.: "Управление мягкими тканями", при поддержке учебного центра "Пиранья ДВ", г. Москва, 2013 г.
Обучение на авторском семинаре доктора Рыбака Е.Н. на тему: "Проблемы безметалловой керамики", учебный центр "АМРИТА", г. Москва, 2013 г.
Авторский курс: "Имплантология и костная пластика на примере имплантационной системы - BIOMET 3i", профессора, д.м.н. Дробышева А.Ю., учебный центр "Com-Dental", г. Москва, 2013 г.
Авторский лекционный курс Гиви Орджоникидзе и Дмитрия Компаниеца: "Установка и протезирование имплантов", г. Владивосток, 2014 г.
Семинар доктора Леоненко Павла "Мастерство протезирования на дентальных имплантах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающиеся на дентальные импланты", учебный центр "Н.СЕЛЛА", г. Москва, 2014 г.
Авторский учебный курс доктора Назаряна Д.Н.: "Костная пластика в дентальной имплантологии", г. Москва, 2014 г.
"Продвинутые методики имплантации в условиях недостаточного объема костной ткани", учебный центр "OSSTEM - IMPLANT", г. Владивосток, 2014 г.
Мастер - класс по теме " Лазерная стоматология. Преимущество применения диодного лазерав практике врача - стоматолога - хирурга, ортопеда, пародонтолога и терапевта.", Учебный центр "ТАРИ" г. Хабаровск, 2015 г.
Авторский курс с мастер - классом доктора Уразбахтина И. И. по теме "Усложненные методики аугментации тканей в дентальной имплантации . ", Учебный центр "СОНА" г. Владивосток, 2015 г.
Авторский курс доктора Гончарова Е. М "Эстетическая реабилитация и функциональная окклюзия ", 2015 г.
Мастер - класс "Plasmolifting в стоматологии", г. Владивосток, 2015 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-ортопед, ООО "Дентал Мастер", 2010 - 2014 гг.
Врач стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог, 2012 г. - по настоящее время
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