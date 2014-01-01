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Dentium
В клинике 3 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.
Первичный осмотр (консультация) - 400 рублей.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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