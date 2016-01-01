  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Демешко Глеб Сергеевич
Демешко Глеб Сергеевич
6.0
0

Демешко Глеб Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Окончил Тихоокеанский государственный медицинский университет по специальности "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Одонтопрепарирование, временные реставрации и получение высокоточных оттисков", декабрь 2015 г.
  • "Арткуляционная система в ежедневной практике врача-ортопеда и зубного техника. Решение проблем окклюзии" Лектор Максим Головин, апрель 2016 г.
  • "REGENERATION DAY. Биоматериалы: кратчайший путь к нужному результату", октябрь 2016 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи