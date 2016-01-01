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Демешко Глеб Сергеевич
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Демешко Глеб Сергеевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
Окончил Тихоокеанский государственный медицинский университет по специальности "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
"Одонтопрепарирование, временные реставрации и получение высокоточных оттисков", декабрь 2015 г.
"Арткуляционная система в ежедневной практике врача-ортопеда и зубного техника. Решение проблем окклюзии" Лектор Максим Головин, апрель 2016 г.
"REGENERATION DAY. Биоматериалы: кратчайший путь к нужному результату", октябрь 2016 г.
"Протезирование на имплантатах". Преподаватель Мурадов М.А., декабрь 2016 г.
"Возможности и тенденции компьютерной томографии в стоматологии", май 2019 г.
"Временное протезирование" Лектор Гиви Орджоникидзе, август 2019 г.
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Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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