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РЖД-Медицина
Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
Поликлиника
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
- +7 (423) 224 56 10, регистратура
- +7 (423) 224 55 58, стоматология
- +7 (423) 224 57 76, касса
- +7 (423) 224 58 87, отдел платных услуг и дмс
Больница
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 25
- +7 (423) 251 06 21, администратор
- +7 (423) 252 02 79, экономический отдел
- +7 (423) 224 82 27, приемная гл. врача
- +7 (423) 224 83 32, приемное отделение
- +7 (423) 224 77 90, кабинет УЗИ
- +7 (423) 224 77 86, отделение анестезии и реанимации
- +7 (423) 224 86 56, рентгенотделение
- +7 (423) 224 77 69, физиотерапевтическое отделение
- +7 (423) 224 82 44, отделение функциональной диагностики
- +7 (423) 224 84 44, гинекологическое отделение
- +7 (423) 224 84 16, неврологическое отделение
- +7 (423) 224 82 63, эндоскопическое отделение
- +7 (423) 224 82 93, хирургическое отделение
- +7 (423) 224 84 82, кардиологическое отделение
- +7 (423) 224 77 66, урологическое отделение
- +7 (423) 200 29 32, отделение МРТ
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Информация
Лечебно-диагностическое учреждение, оснащенное современным оборудованием. ПЦР тест.
Больница осуществляет следующие виды деятельности:
- оказание медицинской помощи населению, как на амбулаторном приеме, так и на дому;
- госпитализация лиц, нуждающихся в стационарном лечении с предварительным максимальным обследованием больных;
- оказание квалифицированной и специализированной помощи в стационарных подразделениях;
- восстановительное лечение больных с патологией сердечно - сосудистой системы, с последствиями нарушений головного кровообращения, с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата;
- проведение всех видов профилактических осмотров;
- экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности больных, выдача и продление листков нетрудоспособности, составление трудовых рекомендаций, отбор на санаторно-курортное лечение;
- проведение всех видов диагностических мероприятий и оказание консультативной помощи в специализированных центрах.
Поликлиника является старейшим лечебным учреждением в городе Владивостоке. Поликлиника укомплектована современным диагностическим оборудованием.
Услуги: УЗИ, ЭКГ, лаборатория.
Медкомиссия (на права, на оружие, сан. книжка, иностранным гражданам).
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Частное Учреждение Здравоохранения "Клиническая Больница "РЖД-Медицина" Города Владивосток".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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