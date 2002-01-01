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РЖД-Медицина
7.4
Рейтинг

РЖД-Медицина

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
Поликлиника
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Больница
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 25
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Приемная
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Информация

Лечебно-диагностическое учреждение, оснащенное современным оборудованием. ПЦР тест.

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Врачи работающие в клинике
Халин Константин Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Халин Константин Дмитриевич

Эндоскопист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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