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Бекметова Алена Сергеевна
6.1
2
Бекметова Алена Сергеевна
Уролог
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
2 отзыва
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