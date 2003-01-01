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Белоусова Елена Юрьевна
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Белоусова Елена Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Офтальмология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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