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  3. Ожегова Дарья Александровна
Ожегова Дарья Александровна
6.3
1

Ожегова Дарья Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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