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Голодная Ольга Николаевна
6.1
8
Голодная Ольга Николаевна
Гастроэнтеролог
Стаж 43 года
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
8 отзывов
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