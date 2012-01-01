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Семененко Наталья Владимировна
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Семененко Наталья Владимировна
Гастроэнтеролог
,
Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
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