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Примавера
4.9
Рейтинг

Примавера

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т Океанский, 74А
1-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Центр эндокринного здоровья и репродукции специализируется в области акушерства и гинекологии, урологии, УЗИ-диагностики, терапии, эндокринологии.

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Врачи работающие в клинике
Дудедро Елена Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дудедро Елена Борисовна

Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Мироненко Наталья Ильинична
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Мироненко Наталья Ильинична

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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