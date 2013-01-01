  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Щербатых Дарья Романовна
Щербатых Дарья Романовна
6.0
0

Щербатых Дарья Романовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи