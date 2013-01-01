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Кушка Дмитрий Владимирович
5.7
2
Кушка Дмитрий Владимирович
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
"Лечебное дело", 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва
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