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Казаков Олег Александрович
5.7
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Казаков Олег Александрович

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет ВГМУ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач хирург-онколог, ГУЗ Приморский краевой онкологический диспансер, с 1994 г. по настоящее время
  • Врач онколог-маммолог, ООО "Новомед", с 2010 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв

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