Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Медведева Ирина Николаевна
6.0
0
Медведева Ирина Николаевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Русс
Максим Сергеевич
Лор (оториноларинголог)
6.3
0
Записаться
Цылева
Олеся Александровна
Лор (оториноларинголог)
5.8
1
Записаться
Пересунько
Инесса Михайловна
Лор (оториноларинголог)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...