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  3. Комаха Марина Владимировна
Комаха Марина Владимировна
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Комаха Марина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-офтальмолог Хирургического отделения, Поликлиника железнодорожников
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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