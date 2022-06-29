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  3. Якунин Андрей Сергеевич
Якунин Андрей Сергеевич
6.9
3

Якунин Андрей Сергеевич

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • 29.06.2022 Врач-лечебник
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва

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