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Якунин Андрей Сергеевич
6.9
3
Якунин Андрей Сергеевич
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
29.06.2022 Врач-лечебник
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва
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