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Морозова Екатерина Владимировна
6.3
2
Морозова Екатерина Владимировна
Гинеколог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
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Образование
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
2 отзыва
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