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  3. Туктарова Надежда Олеговна
Туктарова Надежда Олеговна
7.3
6

Туктарова Надежда Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
6 отзывов

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