Петухова Наталья Сергеевна
Стаж 21 год
Принимает детей
Профессиональный интерес: стоматология детского возраста, кариес временных зубов у детей раннего возраста: обоснование этиопатогенетических подходов к профилактическому лечению.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
ул. Пологая, 53А
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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