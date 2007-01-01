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Вашедько Александра Александровна
6.0
0
Вашедько Александра Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 13 лет
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, Сестринское дело, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
Доступен вызов на дом
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
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