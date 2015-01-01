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  3. Манникова Юлия Константиновна
Манникова Юлия Константиновна
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Манникова Юлия Константиновна

Фельдшер
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебное дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
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