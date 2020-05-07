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Афутин Александр Александрович
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Афутин Александр Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
  • Интернатура, 2013 - 2014 гг.
  • Первичная специализация по стоматологии ортопедической
Курсы повышения квалификации
  • Точность и эстетика .Препарирование под коронки и виниры. Dr.Dominico Massirioni
  • “Продвинутые методы протезирования с опорой на импланты – от планирования до реализации“ Курс Фернандо Рохас-Вискася
  • Препарирование под цельнокерамические коронки и виниры. Дежурко-Король Алексей Васильевич
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ортопед в стоматологической клинике DDG, 2014 - 2016 гг.
  • Врач ортопед в стоматологической Клинике Доктора Елистратова, с 2016 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Сона
Доступна онлайн запись
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

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