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Афутин Александр Александрович
6.6
2
Афутин Александр Александрович
Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
Интернатура, 2013 - 2014 гг.
Первичная специализация по стоматологии ортопедической
Курсы повышения квалификации
Точность и эстетика .Препарирование под коронки и виниры. Dr.Dominico Massirioni
“Продвинутые методы протезирования с опорой на импланты – от планирования до реализации“ Курс Фернандо Рохас-Вискася
Препарирование под цельнокерамические коронки и виниры. Дежурко-Король Алексей Васильевич
ООО «Современный Инновационный Университет» удостоверение о повышении квалификации «Стоматология ортопедическая» от 07.05.2020 г
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ортопед в стоматологической клинике DDG, 2014 - 2016 гг.
Врач ортопед в стоматологической Клинике Доктора Елистратова, с 2016 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Сона
Доступна онлайн запись
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
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