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Elistratov Medical Group
7.8
Рейтинг

Elistratov Medical Group

В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Станюковича, 3
2-й этаж
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Афутин Александр Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Афутин Александр Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
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Бадикова Надежда Константиновна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Бадикова Надежда Константиновна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год
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Мамынова Анастасия Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Мамынова Анастасия Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
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Принимает детей
Великий Дмитрий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Великий Дмитрий Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
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Гамбурцева Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гамбурцева Галина Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Пасечник Юлия Олеговна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пасечник Юлия Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ченцова Марина Игоревна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ченцова Марина Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Соловьева Ольга Сергеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Соловьева Ольга Сергеевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Елистратов Игорь Владимирович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Елистратов Игорь Владимирович

Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 27 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 27 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Аксёнова Татьяна Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аксёнова Татьяна Дмитриевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Тимбай Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тимбай Юлия Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Врач функциональной диагностики, Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Врач функциональной диагностики, Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Проходцева Ольга Андреевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Проходцева Ольга Андреевна

Стоматолог
Стаж 13 лет
Стоматолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кареев Григорий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кареев Григорий Анатольевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сулимова Полина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сулимова Полина Игоревна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Литвинова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвинова Татьяна Анатольевна

Рентгенолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Ковтун Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковтун Евгения Александровна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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