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Elistratov Medical Group
В клинике 16 врачей
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Информация
Клиника предлагает:
Лор:
- эндоскопия;
- аккуметрические исследования;
- тимпаметрия;
- УЗИ;
- исследование вестибулярного анализатора;
- репозиция костей носа;
- промывание;
- удаление папиломы;
- пункция и пр.
Стоматологические услуги:
- Профессиональная гигиена полости рта;
- Эстетическая стоматология;
- Хирургия полости рта.
ООО "Клиника доктора Елистратова".
Лицензия ЛО-25-01-004093.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 41 год
Стаж 41 год
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Стаж 27 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 27 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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