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Алексеева Елена Владимировна
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Алексеева Елена Владимировна

Нарколог, Психолог, Психотерапевт
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1978 - 1984 гг.
  • ВГУЭС, Психолог, преподаватель психологии, Специализация: Психологическое консультирование, 2003 - 2006 гг.
  • Интернатура по психиатрии, Квалификация: Врача психиатр-нарколог, Специализация: Психотерапия, ВГМИ, 1984 - 1985 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование, "Психотерапия", Ленинградский НИИ им. В.М. Бехтерева, 1989 г.
  • "Актуальные вопросы рефлексотерапии", г. Москва ЦОЛИУВ, 1990 г.
  • Тематическое усовершенствование "Психотерапия и медицинская психология", ВГМУ, 1994 г.
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Участие в ассоциациях
  • Постоянный член Приморской психотерапевтической лиги
  • Постоянный член Приморского общества психиатров
Опыт работы
  • Заведующая отделением, нарколог, Краевой наркологический диспансер, 1985 - 1990 гг.
  • Ассистент кафедры, Владивостокский государственный медицинский институт, 1990 - 1999 гг.
  • Врач-психотерапевт, ЧП Алексеева, центр "Здоровье", 1993 - 2001гг.
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Адреса и стоимость приёма
Кабинет интегративной психологии
пр-т 100-летия Владивостока, 100В
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Психолог
По запросу
Нарколог
По запросу
Первичный приём детей
Психотерапевт
По запросу
Психолог
По запросу
18 отзывов

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