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  3. Алфёрова Дина Вадимовна
Алфёрова Дина Вадимовна
6.0
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Алфёрова Дина Вадимовна

Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование (сертификат специалиста ) в косметологии, 37948
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
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