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  3. Рогович Людмила Анатольевна
Рогович Людмила Анатольевна
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Рогович Людмила Анатольевна

Массажист
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат массажиста, 1162242186352
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
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