  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Аникеева А. Р.
Аникеева А. Р.
6.3
1

Аникеева А. Р.

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи