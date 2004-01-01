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  3. Апанасевич Владимир Иосифович
Апанасевич Владимир Иосифович
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Апанасевич Владимир Иосифович

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
  • Клиническая ординатура кафедры "Онкология", ВГМИ, 1982 - 1984 гг.
  • Защита кандидатской диссертации "Пластические и реконструктивные операции на молочной железе", 1993 г.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Возглавляет Приморское отделение Российского общества онкологов-маммологов
  • Член российского общества клинической онкологии "RUSSCO"
Опыт работы
  • Ассистент (с 1994 г.), профессор (с 2004 г.) кафедры онкологии и лучевой терапии, ВГМУ
  • Заведующий Маммологическим хирургическим отделением МЧС строителей, 1993 - 1994 гг.
  • Хирург-онколог, Приморский краевой онкологический диспансер, 1984 - 1993 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
Первичный приём детей
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
5 отзывов

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