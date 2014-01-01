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  3. Бекренева Татьяна Михайловна
Бекренева Татьяна Михайловна
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Бекренева Татьяна Михайловна

Стоматолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, Зубной врач, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Чапаева, 14
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

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