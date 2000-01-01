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Белоусова Екатерина Анатольевна
6.0
0
Белоусова Екатерина Анатольевна
Неонатолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
0 отзывов
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