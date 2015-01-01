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Полякова Марианна Сергеевна
6.3
3
Полякова Марианна Сергеевна
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Неонатология, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
3 отзыва
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