  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Белов Павел Константинович
Белов Павел Константинович
6.3
1

Белов Павел Константинович

Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи