  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Беляшова Ирина Николаевна
Беляшова Ирина Николаевна
6.3
2

Беляшова Ирина Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ивея
Доступна онлайн запись
ул. Лермонтова, 60
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи